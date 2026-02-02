محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية بالتعدى عليه بالضرب واصطحابه لأحد مراكز الشرطة دون وجه حق بكفر الشيخ.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21/ يناير المنقضي تمكنت الخدمات الأمنية بمركز شرطة دسوق من ضبط القائم على النشر لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات وشهرين فـى 4 قضايا ما بين (تبديد ، خيانة أمانة ، ضرب) وتم عرضه على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة فى 3 قضايا منهم واستأنف الحكم في الأخيرة وتم إخلاء سبيله بتاريخ 22 يناير المنقضي وأن الإجراءات التي اتخذت حياله تمت فى إطار من الشرعية والقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.