قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
ميدفيديف يحذر من ساعة يوم القيامة بين أكبر قوى نووية
طرح أراضٍ استثمارية بمواقع متميزة في أسيوط الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البنزين
البنزين
أمل مجدى

يبحث المواطنون بشكل كبير عن أسعار البنزين والسولار خاصة مالكي السيارات وسائقي النقل، بالتزامن مع متابعة تطورات السوق المحلية والعالمية.

أسعار البنزين اليوم الإثنين

استقرت أسعار البنزين اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 ، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي…


سعر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيها للتر الواحد.
سعر بنزين 92 بلغ نحو 19.25 جنيه للتر الواحد.
سعر بنزين 80 بلغ نحو 17.75 جنيه للتر الواحد.

سعر السولار اليوم الإثنين 

ويُعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، ما يجعل استقراره عنصرًا أساسيًا في ضبط تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.

وقد وصل سعر السولار داخل محطات الوقود اليوم الإثنين 2 فبراير عند مستوياته المعلنة دون أي تعديل، وجاءت الأسعار على النحو الآتي..


سعر لتر السولار يبلغ نحو 17.50 جنيه.
سعر 20 لتر سولار يبلغ نحو 350 جنيها.
سعر 30 لتر سولار يبلغ نحو 525 جنيها.
سعر 40 لتر سولار يبلغ نحو 700 جنيه.
سعر 50 لتر سولار يبلغ نحو 875 جنيها.
سعر 60 لتر سولار يبلغ نحو 1.050 جنيه.

أسعار أنابيب الغاز اليوم

أما  أسعار أنابيب الغاز اليوم فاستقرت داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو الآتي..
سعر الأسطوانة المنزلية يبلغ نحو 225 جنيهًا.
سعر الأسطوانة التجارية يبلغ نحو 450 جنيهًا.
سعر غاز قمائن الطوب يبلغ نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات يبلغ نحو 16.000 جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

استقرت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات وفقًا للأسعار المعتمدة حالياً حيث جاءت الأسعار حسب الشرائح على النحو الآتي.
سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات.
بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات.
وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات.

السولار البنزين أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين سعر الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حق ضايع

عرض" حق ضايع" في النصف الثاني من شهر رمضان| خاص

النص الثاني

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة وقنوات عرض " النص الثاني"

مهرجان أسوان

الأربعاء.. انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد