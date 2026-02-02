قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مباريات الزمالك في شهر فبراير .. حسم التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية يقترب

عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لخوض عدد من المباريات المهمة خلال شهر فبراير الجاري سواء على المستوى القاري بالكونفيدرالية الأفريقية أو الدوري المحلي.

وافتتح الزمالك مباريات الشهر بالفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب المجموعة في الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط ويتبقي جولتين لحسم بطاقات التأهل بشكل رسمي حيث جاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه كايزر تشيفز بنفس الرصيد.

مباريات الزمالك فى فبراير

وتشمل مباريات الزمالك خلال شهر فبراير المواجهات التالية:

الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية - 4 فبراير - بطولة الدورى

الزمالك ضد زيسكو - 8 فبراير - الكونفدرالية

الزمالك ضد سموحة - 12 فبراير - الدورى

الزمالك ضد كايزر تشيفز - 15 فبراير - الكونفدرالية

الزمالك ضد حرس الحدود - 20 فبراير - الدورى

الزمالك ضد زد - 24 فبراير - الدورى

