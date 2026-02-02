قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: الاتحاد السكندري يستعيد الأنجولي مابولولو من أهلي طرابلس الليبي

مابولولو
مابولولو
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن انتقال فوزي الحناوي إلي بيراميدز .

بيراميدز 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميا .. بيراميدز يضم فوزي الحناوي ظهير أيسر فريق حرس الحدود على سبيل الاعارة لتعويض غياب محمد حمدي للإصابة والاتحاد السكندري يستعيد مهاجمه الأنجولي مابولولو قادما من أهلي طرابلس الليبي".

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز، نظيره  ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء الأحد 8 فبراير الجاري على استاد جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا.

ويدير المباراة طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه أيمن إسماعيل المساعد الأول، وأحمد ضحوي المساعد الثاني، ونضال بن لطيف الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة بكاري جامي من جامبيا، ومراقب أداء الحكام رونالد دانون من كوت ديفوار، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أولاجيري من نيجيريا.

الاتحاد السكندري بيراميدز الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني

عباس يحدد مواعيد انتخابات المجلس الوطني وفتح والمجالس المحلية في فلسطين

الحكومة الإيطالية تعقد اجتماعا أمنيا بشأن تداعيات تظاهرات تورينو

الحكومة الإيطالية تعقد اجتماعا أمنيا بشأن تداعيات تظاهرات تورينو

السعودية وسنغافورة توقعان اتفاقية لتعزيز الربط الجوي

السعودية وسنغافورة توقعان اتفاقية لتعزيز الربط الجوي

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد