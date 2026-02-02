انطلاق فعاليات السيمينار الأول 2026 لإعداد الخدام بحلوان

شهدت إيبارشية حلوان انطلاق فعاليات السيمينار الأول (للعام الثاني ٢٠٢٦م) للأمانة العامة لإعداد الخدام تحت رعاية وإشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها.

حيث كان السيمينار في مركزين: -

- كنيسة العذراء مريم (حلوان): محاضرة "براهين وجود الله" وكيفية فهم "الشر والألم" من منظور إيماني مستنير.. للخادم/ رامي سمير.

- دير القديس الأنبا برسوم (المعصرة): محاضرة "تاريخ وأسباب الإلحاد" للخادم/ رفيق عادل.. ومحاضرة "كيفية خدمة الملحد، واكتساب المهارات العملية" للخادمة/ سوزي.