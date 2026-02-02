قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مفتي الجمهورية يترأس الجلسة العلمية الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر دعم حقوق المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تتواجد حاليا لجنة من الأموال العامة في نادي الزمالك بمقره بميت عقبة لإجراء تفتيش مالي وإداري شامِل على مختلف الإدارات داخل النادي، خاصة الإدارة المالية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها برصد أي مخالفات قد تكون وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنها.

يذكر أن لجان تفتيش سابقة من مديرية الشباب والرياضة تواجدت الشهر الماضي في مقر النادي للقيام بمهام مشابهة، مثلما حدث مع أندية أخرى في مصر.

 لجنة الأموال العامة 

أكد مصدر بنادي الزمالك أن لجنة الأموال العامة العليا الموجودة حاليًا بالنادي تقوم بفحص تقارير مالية وإدارية تخص الفترة التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته في أكتوبر 2023.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة بدأت مباشرة أعمالها منذ اليوم، وتم تخصيص مكان خاص لها داخل النادي لإنجاز مهامها بكفاءة، مع توفير بيئة مناسبة للقيام بفحص شامل للتقارير والمستندات المطلوبة.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي مستعدة تمامًا للتعاون مع اللجنة، وتوفير كافة المستندات المطلوبة أولًا بأول، بما يسهل عمل اللجنة ويضمن الحفاظ على المال العام وفقًا للأطر القانونية المتعارف عليها.

 شهر حافل بالمباريات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض مباريات مهمة خلال شهر فبراير على المستويين المحلي والقاري، في إطار الدوري الممتاز وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مباريات الزمالك في فبراير

4 فبراير: الزمالك × كهرباء الإسماعيلية – الدوري الممتاز

8 فبراير: الزمالك × زيسكو – الكونفدرالية الأفريقية

12 فبراير: الزمالك × سموحة – الدوري الممتاز

15 فبراير: الزمالك × كايزر تشيفز – الكونفدرالية الأفريقية

20 فبراير: الزمالك × حرس الحدود – الدوري الممتاز

24 فبراير: الزمالك × زد – الدوري الممتاز

موعد المباراة القادمة

يستضيف الزمالك فريق كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، مساء الأربعاء الثامنة مساءً، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع

