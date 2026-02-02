تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل

تتواجد حاليا لجنة من الأموال العامة في نادي الزمالك بمقره بميت عقبة لإجراء تفتيش مالي وإداري شامِل على مختلف الإدارات داخل النادي، خاصة الإدارة المالية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها برصد أي مخالفات قد تكون وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنها.

يذكر أن لجان تفتيش سابقة من مديرية الشباب والرياضة تواجدت الشهر الماضي في مقر النادي للقيام بمهام مشابهة، مثلما حدث مع أندية أخرى في مصر.

لجنة الأموال العامة

أكد مصدر بنادي الزمالك أن لجنة الأموال العامة العليا الموجودة حاليًا بالنادي تقوم بفحص تقارير مالية وإدارية تخص الفترة التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته في أكتوبر 2023.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة بدأت مباشرة أعمالها منذ اليوم، وتم تخصيص مكان خاص لها داخل النادي لإنجاز مهامها بكفاءة، مع توفير بيئة مناسبة للقيام بفحص شامل للتقارير والمستندات المطلوبة.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي مستعدة تمامًا للتعاون مع اللجنة، وتوفير كافة المستندات المطلوبة أولًا بأول، بما يسهل عمل اللجنة ويضمن الحفاظ على المال العام وفقًا للأطر القانونية المتعارف عليها.

شهر حافل بالمباريات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض مباريات مهمة خلال شهر فبراير على المستويين المحلي والقاري، في إطار الدوري الممتاز وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مباريات الزمالك في فبراير

4 فبراير: الزمالك × كهرباء الإسماعيلية – الدوري الممتاز

8 فبراير: الزمالك × زيسكو – الكونفدرالية الأفريقية

12 فبراير: الزمالك × سموحة – الدوري الممتاز

15 فبراير: الزمالك × كايزر تشيفز – الكونفدرالية الأفريقية

20 فبراير: الزمالك × حرس الحدود – الدوري الممتاز

24 فبراير: الزمالك × زد – الدوري الممتاز

موعد المباراة القادمة

يستضيف الزمالك فريق كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، مساء الأربعاء الثامنة مساءً، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع