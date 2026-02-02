قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للحضارة يستضيف عرض فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس

محمد الاسكندرانى

في احتفالية كبرى تجمع بين سحر التاريخ وفن السينما، يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) بالفسطاط، العرض الخاص والأول للفيلم الوثائقي العالمي "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat)، وذلك غداً الثلاثاء.

يأتي الفيلم تحت رعاية وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وبحضور الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ونخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة ونجوم الفن وخبراء الآثار والإعلاميين.


رحلة سينمائية في أعماق الحضارة

 

يوثق فيلم "الرجل ذو القبعة"، الذي أخرجه المخرج العالمي جيفري روث، مسيرة عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، مسلطاً الضوء على رحلته الطويلة والمثيرة بين رمال مصر وخفاياها. ويأخذ الفيلم المشاهد في جولة بصرية استثنائية لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، من خلال عيون "عالم الآثار الأشهر في العالم" الذي ارتبطت صورته بقبعته الشهيرة في كل اكتشاف أثري دولي.


رؤية عالمية وتوثيق تاريخي

 

يتناول المخرج جيفري روث في هذا العمل الفني الجوانب الإنسانية والعلمية في حياة حواس، وكيف ساهمت اكتشافاته ومغامراته في إعادة لفت أنظار العالم إلى عظمة الأجداد، مما يجعل الفيلم ليس مجرد وثائقي، بل رسالة ترويجية عالمية للسياحة والآثار المصرية.

