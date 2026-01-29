قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بين نجوم الفن وكنوز الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حكايات عمر الشريف وأسرار المقابر الملكية

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد البدوي

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن كواليس علاقته بعدد من كبار نجوم الفن والفكر في مصر، مؤكدًا أن صداقته بكل من أحمد رجب وأنيس منصور وعمر الشريف ومفيد فوزي امتدت لسنوات طويلة، وكان يجمعهم لقاء أسبوعي تسوده العفوية والبساطة، حيث كانوا يتعاملون بروح طفولية بعيدًا عن الأضواء والمناصب.

وتحدث حواس خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة بتأثر عن النجم العالمي عمر الشريف، واصفًا إياه بأنه من أكرم وأنبل الشخصيات التي عرفها في حياته، مشيرًا إلى معاناته المؤلمة في سنواته الأخيرة مع مرض الزهايمر، حيث ظل حواس الشخص الوحيد الذي كان الشريف يتعرف عليه.

الظهور بدور كومبارس

 وأكد أن عمر الشريف تمتع بكاريزما طاغية وذكاء نادر، مستعيدًا موقفًا لافتًا حين انفعل عليه بسبب رغبته في الظهور بدور كومبارس، في مشهد يعكس قوة شخصيته وتفرده الإنساني.

مجموعة حتب حرس المعروضة بالمتحف

وعلى صعيد آخر، انتقل حواس للحديث عن عالم الآثار، كاشفًا عن الأهمية الاستثنائية لمجموعة حتب حرس المعروضة بالمتحف المصري الكبير، موضحًا أنها تمثل أقدم مقبرة ملكية مكتشفة في تاريخ مصر، رغم عدم حصولها على التقدير الإعلامي الذي تستحقه. 

لحظات الاكتشاف الأثري

وأشار إلى أن هذا الكشف الفريد جاء بالصدفة عام 1925 شرق الهرم الأكبر، على يد مصور مصري، ليسجل واحدة من أبرز لحظات الاكتشاف الأثري في العصر الحديث.

قناع توت عنخ آمون 

كما أكد حواس أن قناع توت عنخ آمون يُعد تحفة فنية عالمية لم تتكرر في أي حضارة أخرى، مشيدًا بالعبقرية الفنية لمن قام بتصميمه، واصفًا إياه بأنه أعظم فنان عرفه التاريخ لما قدمه من دقة مذهلة وإبداع فريد في صياغة الذهب والتفاصيل الفنية الدقيقة.

زاهي حواس الدكتور زاهي حواس الآثار المتحف المصري الكبير عمر الشريف مرض الزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مجلس الاهلي

6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية

في حادث مينيابوليس.. "الأمن الداخلي" الأمريكية تقر إيقافا إدارياً لضابطين

تشاد

بعثة تقصي حقائق إفريقية تزور تشاد للوقوف على أوضاع حقوق النازحين السودانيين

أمين عام الناتو

أمين عام الناتو يحذر من تنامي خطر الطائرات المسيرة.. ويؤكد: مستعدون للتصدي له

بالصور

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد