بين نجوم الفن وكنوز الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حكايات عمر الشريف وأسرار المقابر الملكية

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن كواليس علاقته بعدد من كبار نجوم الفن والفكر في مصر، مؤكدًا أن صداقته بكل من أحمد رجب وأنيس منصور وعمر الشريف ومفيد فوزي امتدت لسنوات طويلة، وكان يجمعهم لقاء أسبوعي تسوده العفوية والبساطة، حيث كانوا يتعاملون بروح طفولية بعيدًا عن الأضواء والمناصب.

وتحدث حواس خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة بتأثر عن النجم العالمي عمر الشريف، واصفًا إياه بأنه من أكرم وأنبل الشخصيات التي عرفها في حياته، مشيرًا إلى معاناته المؤلمة في سنواته الأخيرة مع مرض الزهايمر، حيث ظل حواس الشخص الوحيد الذي كان الشريف يتعرف عليه.

الظهور بدور كومبارس

وأكد أن عمر الشريف تمتع بكاريزما طاغية وذكاء نادر، مستعيدًا موقفًا لافتًا حين انفعل عليه بسبب رغبته في الظهور بدور كومبارس، في مشهد يعكس قوة شخصيته وتفرده الإنساني.

مجموعة حتب حرس المعروضة بالمتحف

وعلى صعيد آخر، انتقل حواس للحديث عن عالم الآثار، كاشفًا عن الأهمية الاستثنائية لمجموعة حتب حرس المعروضة بالمتحف المصري الكبير، موضحًا أنها تمثل أقدم مقبرة ملكية مكتشفة في تاريخ مصر، رغم عدم حصولها على التقدير الإعلامي الذي تستحقه.

لحظات الاكتشاف الأثري

وأشار إلى أن هذا الكشف الفريد جاء بالصدفة عام 1925 شرق الهرم الأكبر، على يد مصور مصري، ليسجل واحدة من أبرز لحظات الاكتشاف الأثري في العصر الحديث.

قناع توت عنخ آمون

كما أكد حواس أن قناع توت عنخ آمون يُعد تحفة فنية عالمية لم تتكرر في أي حضارة أخرى، مشيدًا بالعبقرية الفنية لمن قام بتصميمه، واصفًا إياه بأنه أعظم فنان عرفه التاريخ لما قدمه من دقة مذهلة وإبداع فريد في صياغة الذهب والتفاصيل الفنية الدقيقة.