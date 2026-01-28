اكتشافات ملكية وذكريات أسطورية.. زاهي حواس يكشف أسرار توت عنخ آمون وعمر الشريف

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن أهمية مجموعة حتب حرس بالمتحف، واصفًا إياها بأنها أول مقبرة ملكية اكتُشفت في مصر، لكنها لم تحظَ بالدعاية التي تستحقها.

القيمة التاريخية والحضارية

وأوضح أن الاكتشاف حدث بالصدفة عام 1925 شرق الهرم الأكبر على يد مصور مصري، مؤكدًا على القيمة التاريخية والحضارية الكبيرة لهذه المجموعة النادرة.

قناع توت عنخ آمون

وأضاف حواس، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن قناع توت عنخ آمون يمثل تحفة فنية فريدة لم تتكرر في أي حضارة حول العالم، مشيدًا بالفنان الذي صممه ووصفه بأنه أعظم فنان عالمي لما أبدعه من دقة مذهلة وتفاصيل ذهبية فنية استثنائية.

وبعيدًا عن الآثار، استرجع حواس ذكرياته مع نجوم الفن المصري، كاشفًا أنه كان يجلس أسبوعيًا مع أحمد رجب وأنيس منصور وعمر الشريف ومفيد فوزي، حيث كانوا أحيانًا يتصرفون كالأطفال.

أكرم وأروع شخصية

ولفت إلى أن عمر الشريف كان أكرم وأروع شخصية قابلها في حياته، رغم معاناته مع مرض الزهايمر في سنواته الأخيرة، حيث بقي حواس الشخص الوحيد الذي كان يتعرف عليه.

وأكد حواس أن الشريف كان يتمتع كاريزما وذكاء لا مثيل لهما، مستذكرًا موقفًا صادمًا حين صرخ فيه بسبب رغبته في الظهور كومبارس، مما يعكس طبيعته القوية والفريدة، ويبرهن على أن كل لحظة معه كانت تجربة استثنائية لا تُنسى.