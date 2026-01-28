قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية
تشكيل ليفربول ضد كاراباج في دوري أبطال أوروبا
ضوابط التبليغ عن المواليد الجدد بالقانون
مستشار خامنئي: الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا يستهدف تل أبيب وكل الداعمين
أحمد موسى: المواطن المصري يعاني لكنه يدرك من يعمل لصالح الدولة
اللي عايز يتجوز يعمل إيه؟.. أحمد موسى يعلق على ارتفاع أسعار الذهب
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
توك شو

اكتشافات ملكية وذكريات أسطورية.. زاهي حواس يكشف أسرار توت عنخ آمون وعمر الشريف

زاهي حواس
محمد البدوي

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن أهمية مجموعة حتب حرس بالمتحف، واصفًا إياها بأنها أول مقبرة ملكية اكتُشفت في مصر، لكنها لم تحظَ بالدعاية التي تستحقها. 

القيمة التاريخية والحضارية

وأوضح أن الاكتشاف حدث بالصدفة عام 1925 شرق الهرم الأكبر على يد مصور مصري، مؤكدًا على القيمة التاريخية والحضارية الكبيرة لهذه المجموعة النادرة.

قناع توت عنخ آمون

وأضاف حواس، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن قناع توت عنخ آمون يمثل تحفة فنية فريدة لم تتكرر في أي حضارة حول العالم، مشيدًا بالفنان الذي صممه ووصفه بأنه أعظم فنان عالمي لما أبدعه من دقة مذهلة وتفاصيل ذهبية فنية استثنائية.

وبعيدًا عن الآثار، استرجع حواس ذكرياته مع نجوم الفن المصري، كاشفًا أنه كان يجلس أسبوعيًا مع أحمد رجب وأنيس منصور وعمر الشريف ومفيد فوزي، حيث كانوا أحيانًا يتصرفون كالأطفال. 

أكرم وأروع شخصية

ولفت إلى أن عمر الشريف كان أكرم وأروع شخصية قابلها في حياته، رغم معاناته مع مرض الزهايمر في سنواته الأخيرة، حيث بقي حواس الشخص الوحيد الذي كان يتعرف عليه.

وأكد حواس أن الشريف كان يتمتع كاريزما وذكاء لا مثيل لهما، مستذكرًا موقفًا صادمًا حين صرخ فيه بسبب رغبته في الظهور كومبارس، مما يعكس طبيعته القوية والفريدة، ويبرهن على أن كل لحظة معه كانت تجربة استثنائية لا تُنسى.

