حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

يعرض على مسرح المتحف المصري الكبير مسرحية حتشبسوت ومسرحية إخناتون يوم الجمعة القادم.

يجسد العرض الأول قصة حياة الملكة حتشبسوت منذ طفولتها مع والدها الملك تحتمس الأول، وحتي توليها للحكم ومحاربتها لأعداء الوطن وأعدائها وانتصارها عليهم، أما المسرحية الثانية فتحكي قصة حب الملك إخناتون والملكة نفرتيتي، وإنجازات الملك إخناتون الإنسانية، وبنائه للعاصمة الجديدة التي اتجه إليها هو وأعوانه.



وتقول زازي حافظ مؤلفة ومخرجة العرضان ومؤسسة فرقة المسرح الذهبي أنها تحرص دائما علي تقديم عروض تحمل الطابع المصري من التاريخ المصري القديم، والطابع الشعبي والمصري الأصيل، وأهمية الهوية المصرية، وتعليم الأطفال حب الوطن .



الجدير بالذكر أن العروض من تمثيل وليد الزرقاني، أحمد نبيل، خضر زنون، شيريهان قطب، محمد صبري، علاء الموازيني وإسراء حامد، و المخرج المنفذ داليا حافظ.