قالوا عن المتحف المصري الكبير ..بصمة عميقة في التاريخ الثقافي

المتحف المصري الكبير أيقونة آُثرية تطل على أهرامات الجيزة، شامخاً حاملاً تاريخ وآسرار الملوك والملكات، يملك أعظم كنوز الأرض بقاعة "توت عنخ آمون" وكنوزة المقدرة بـ أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية ليؤكد على عظمتة وثراءة التاريخي المبهر للمصري القديم.

وفى إطار ألقاء الضوء على تاريخ مصر، نسرد لقراء "صدى البلد"، ماذا قالوا عن المتحف المصري الكبير؟ في السطور القادمة

قالوا عن المتحف المصري الكبير

أقوال رؤساء ومشاهير كثيرة عن المتحف المصري الكبير، نحفرها هنا بسطور شامخة، أبرزها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمايربوصفة أنه حدث ثقافي واستثنائي رائع .

ووصف الرئيس الألماني حفل افتتاح النتحف بحدث ثقافي خاص ، حيث يعرض هذا المتحف الرائع الجديد آلاف القطع الآثرية من مصر القديمة ، بما في ذلك (قناع الموت) الشهير عالميا بقناع الملك توت عنخ أمون".

وقال رومين راديف رئيس بلغاريا، أنة أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، مؤكدا أن المتحف يعتبر تحفة فنية بحق، تكشف عن عجائب الحضارة والثقافة والتقاليد المصرية القديمة الغنية والمتنوعة.

أشار شي جين بينج الرئيس الصيني، إلى اعتقاده بأن المتحف الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي لمصر، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة ونقلها.

فيما أوضح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، المتحف المصري الكبير يوثق مسيرة الحضارة المصرية، ويُبرز أهمية الثقافة بوصفها ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الأمم، معرباً عن تقديره لما تبذله مصر من جهود رائدة في صون التراث الإنساني المشترك وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

أفادت فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، أن المتحف المصري الكبير حدثًا حضاريًا عالميًا يبرز عظمة التاريخ المصري وإسهاماته في مسيرة الإنسانية، مؤكدة يمثل فخرًا للعرب والعالم، وصرحًا حضاريًا يخلّد عظمة مصر ومكانتها الريادية، متمنيةً لها دوام التقدم والازدهار وللعلاقات البحرينية المصرية مزيدًا من النمو في مختلف المجالات.