قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قالوا عن المتحف المصري الكبير ..بصمة عميقة في التاريخ الثقافي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

المتحف المصري الكبير أيقونة آُثرية تطل على أهرامات الجيزة، شامخاً حاملاً تاريخ وآسرار الملوك والملكات، يملك أعظم كنوز الأرض بقاعة "توت عنخ آمون" وكنوزة المقدرة بـ أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية ليؤكد على عظمتة وثراءة التاريخي المبهر للمصري القديم.

وفى إطار ألقاء الضوء على تاريخ مصر، نسرد لقراء "صدى البلد"، ماذا قالوا عن المتحف المصري الكبير؟ في السطور القادمة

قالوا عن المتحف المصري الكبير

 

أقوال رؤساء ومشاهير كثيرة عن المتحف المصري الكبير، نحفرها هنا بسطور شامخة، أبرزها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمايربوصفة أنه حدث ثقافي واستثنائي رائع .

ووصف الرئيس الألماني حفل افتتاح النتحف بحدث ثقافي خاص ، حيث يعرض هذا المتحف الرائع الجديد آلاف القطع الآثرية من مصر القديمة ، بما في ذلك (قناع الموت) الشهير عالميا بقناع الملك توت عنخ أمون".

وقال رومين راديف رئيس بلغاريا، أنة أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، مؤكدا أن المتحف يعتبر تحفة فنية بحق، تكشف عن عجائب الحضارة والثقافة والتقاليد المصرية القديمة الغنية والمتنوعة.

أشار شي جين بينج  الرئيس الصيني، إلى اعتقاده بأن المتحف الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي لمصر، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة ونقلها.

فيما أوضح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، المتحف المصري الكبير يوثق مسيرة الحضارة المصرية، ويُبرز أهمية الثقافة بوصفها ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الأمم، معرباً عن تقديره لما تبذله مصر من جهود رائدة في صون التراث الإنساني المشترك وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

أفادت فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، أن المتحف المصري الكبير حدثًا حضاريًا عالميًا يبرز عظمة التاريخ المصري وإسهاماته في مسيرة الإنسانية، مؤكدة يمثل فخرًا للعرب والعالم، وصرحًا حضاريًا يخلّد عظمة مصر ومكانتها الريادية، متمنيةً لها دوام التقدم والازدهار وللعلاقات البحرينية المصرية مزيدًا من النمو في مختلف المجالات.

قالوا عن المتحف المصري الكبير المصري الكبير المتحف المصري الكبير المتحف الكبير المتحف الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة

رئيس مجلس الوزراء

مناسبة تاريخية.. وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بعيد الشرطة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تتلقى تقريرا بتطورات مشروعات الطرق الحيوية بأسوان

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد