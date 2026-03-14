مصير الفيناليسيما في مهب التعقيدات.. مقترحات بديلة لتجنب الإلغاء

تتزايد الشكوك حول إمكانية إقامة المواجهة المرتقبة بين بطل بطولة أمم أوروبا وبطل كوبا أمريكا، في المباراة المعروفة باسم الفيناليسيما، وذلك في ظل تعقيدات تنظيمية وصراعات إدارية ألقت بظلالها على هذا الحدث الكروي المنتظر.

ازدحام الأجندة يعقد المشهد

وتواجه المباراة أزمة حقيقية بسبب ازدحام الروزنامة الدولية بالمباريات والبطولات، إلى جانب تباين وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فضلًا عن مواقف بعض الاتحادات الأخرى المعنية بتنظيم اللقاء.

هذا التداخل في المواعيد والمصالح جعل تنظيم المباراة يبدو أشبه بمعادلة معقدة يصعب حلها، رغم الاهتمام الكبير الذي تحظى به المواجهة بين بطلي القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية.

بدائل أوروبية لاستضافة المباراة

وكشفت تقارير إعلامية أرجنتينية أن الاتحاد الأرجنتيني يسعى لإنقاذ المباراة عبر البحث عن بدائل جديدة لمكان إقامتها، بعد رفضه إقامة اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، تم طرح عدة مدن أوروبية لاستضافة المباراة، من بينها لشبونة ولندن، إضافة إلى مقترح سابق يقضي بإقامة اللقاء في روما.

ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الجوانب اللوجستية وتقليل مسافات السفر بالنسبة للاعبين، خاصة أن نسبة كبيرة من نجوم المنتخبين ينشطون في الأندية الأوروبية.

مخاوف من إلغاء المباراة

ورغم تلك المحاولات، تشير تقارير قادمة من الأرجنتين إلى أن الأجواء لا تبدو مطمئنة، حيث تتزايد داخل الأوساط الكروية توقعات بإمكانية إلغاء المباراة في نهاية المطاف، بسبب صعوبة إيجاد موعد مناسب ضمن فترات التوقف الدولي في ظل الازدحام الكبير في جدول المباريات العالمية.

مقترح «الذهاب والإياب»

وفي تطور مفاجئ وصفه مراقبون بـ"الجنون الكروي"، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن مقترح غير تقليدي خرج من داخل أروقة الاتحاد الأرجنتيني، يقضي بتغيير نظام البطولة بالكامل.

ويقترح هذا التصور التخلي عن نظام المباراة الواحدة، واللجوء إلى إقامة مواجهتين بنظام الذهاب والإياب، بحيث تُقام المباراة الأولى في إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما تُلعب مواجهة الإياب في بوينس آيرس على ملعب ملعب المونومنتال، معقل نادي ريفير بليت.