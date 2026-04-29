إعلامي: الأهلي لن يوقع عقوبات على اللاعبين قبل مواجهة الزمالك .. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن مجلس إدارة الأهلي قرّر عدم فرض عقوبات على اللاعبين بعد مباراة بيراميدز في انتظار مباراة الزمالك المقبلة في الدوري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج الماتش، عبر قناة صدى البلد، «النادي الأهلي فكّر بصوت العقل فلماذا يفرض العقوبات الآن وقد يُتوّج الأهلي بلقب الدوري ما دام لا يزال يمتلك الفرصة».

وأردف قائلًا: «الأهلي يبحث عن المحاولة الأخيرة ومن الممكن أن تحصل إفاقة وبلغة كرة القدم الدوري لا يزال في الملعب».

وتابع قائلًا: «الأهلي لن يفرض عقوبات على اللاعبين في انتظار نتيجة مباراة القمة أمام الزمالك».