«الغندور»: سيد عبدالحفيظ يرفض الرحيل الجماعي للاعبين من الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بشأن مستقبل قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب جماهيرية بإجراء تغييرات واسعة.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن سيد عبد الحفيظ يرى ضرورة عدم التفريط في عدد كبير من اللاعبين دفعة واحدة، رغم الضغوط الجماهيرية التي تطالب بإجراء عملية إحلال وتجديد شاملة داخل الفريق.

وأوضح أن عضو مجلس الإدارة يفضل الإبقاء على القوام الأساسي للفريق، مع الانفتاح في الوقت نفسه على فكرة رحيل بعض النجوم الكبار بشكل انتقائي، بما يحقق التوازن الفني دون التأثير على استقرار الفريق.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بالفعل رحيل عدد من اللاعبين بنهاية الموسم، ولكن وفق رؤية فنية مدروسة، وليس استجابة كاملة لمطالب التغيير الشامل.