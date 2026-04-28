خالد الغندور يثير الجدل بشأن افضل لاعب في مصر هذا الموسم

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن افضل لاعب في مصر هذا الموسم من حيث الإلتزام و الاستمرارية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "افضل لاعب في مصر هذا الموسم من حيث الالتزام و الاستمرارية و التطور و العقلية و رغم كده بيحصل علي ٣ ملايين سنويا و عنده ٢٤ سنة عرفتم مين".

كان الأهلي قد تلقى خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل.