محمود فايز يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة: أسوأ نسخة في تاريخ الفريق

وجه محمود فايز، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، رسالة قوية بعد فوز بيراميدز امام الأهلي بثلاثية نظيفة.



وكتب فايز عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الاهلي يرفض كل شيء وبيخلص علي نفسه بنفسه

بيدي… لا بيد عمرو

واضاف :"طبعا مبروك لبيراميدز وأداء محترم وكفاح (طبيعي) للاعبين عندها روح وهدف تسعي له ".

وتابع :"بس يمكن دي أسوء نسخه لفريق للنادي الاهلي شفتها في حياتي للأسف بكل الأسماء المتواجده والنجوم (اللي في السماء) مش علي الأرض ".



واكمل :"الموضوع عدي مرحلة سوء الاداء الفني لمليون علامة استفهام واستفهام علي اداء الجميع… ".

واشار :"ده مش سوء حظ ولا هبوط في المستوي ولا اجهاد ولا غياب روح في مباراه او اتنين…. الموضوع تخطي كل الأمور المنطقيه لفريق كبير يحاول ويجتهد ويقدم ما يملية عليه التزاماته ومسئولياته امام جماهيره ونفسه".

وختم ؛"هاردلك لجمهور الاهلي المحترم… وفريقك لا يستاهل اي شيء هذا الموسم

والسلام عليكم ورحمة الله".



تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.