قفزة كبيرة .. برميل النفط يتجاوز 110 دولارات مع تعثر آمال إنهاء حرب إيران
نائب يكشف واقعة هروب أب بابنه أثناء تنفيذ حكم رؤية ويطالب بتشديد الإجراءات
وزير التعليم يصطحب رئيس جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود فايز يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة: أسوأ نسخة في تاريخ الفريق

محمود فايز
محمود فايز
علا محمد

وجه محمود فايز، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، رسالة قوية بعد فوز بيراميدز امام الأهلي بثلاثية نظيفة.


وكتب فايز عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الاهلي يرفض كل شيء وبيخلص علي نفسه بنفسه 
بيدي… لا بيد عمرو

واضاف :"طبعا مبروك لبيراميدز وأداء محترم وكفاح (طبيعي) للاعبين عندها روح وهدف تسعي له ".

وتابع :"بس يمكن دي أسوء نسخه لفريق للنادي الاهلي شفتها في حياتي للأسف بكل الأسماء المتواجده والنجوم (اللي في السماء) مش علي الأرض ".

واكمل :"الموضوع عدي مرحلة سوء الاداء الفني لمليون علامة استفهام واستفهام علي اداء الجميع… ".

واشار :"ده مش سوء حظ ولا هبوط في المستوي ولا اجهاد ولا غياب روح في مباراه او اتنين…. الموضوع تخطي كل الأمور المنطقيه لفريق كبير يحاول ويجتهد ويقدم ما يملية عليه التزاماته ومسئولياته امام جماهيره ونفسه".

وختم ؛"هاردلك لجمهور الاهلي المحترم… وفريقك لا يستاهل اي شيء هذا الموسم 
والسلام عليكم ورحمة الله".


تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.
موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الزمالك

عبدالواحد السيد يوجّه رسالة للاعبي الزمالك: الدوري لسه منتهاش

الأهلي

الأهلي يستعيد 3 نجوم أمام الزمالك في الدوري

محمد العدل

محمد العدل: سيظل الأهلي فوق الجميع مهما حاولتم

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد