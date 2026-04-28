صلاح عبد الله يحتفل بفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري

احتفل الفنان صلاح عبدالله بفوز نادي بيراميدز على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بنتيجة ثلاث أهداف دون رد لنادي بيراميدز.



وشارك صلاح عبد الله صورة له وعلق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "يوم_عجيب بعدما زعلنا قوي فرحنا قوي،وإخواتنا بعدما فرحوا قوي زعلوا قوي "وهيا دي الكورة وهيا دي الحياة"

وصباح الخير ونصبح كلنا على خير".



تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.