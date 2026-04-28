خالد الغندور يكشف كواليس جلسه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق كواليس ما حدث دارت عقب مباراة الاهلي أمام بيراميدز، بشأن مستقبل المدير الفني ييس توروب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، أمام غرفة ملابس اللاعبين عقب اللقاء، من أجل مناقشة مصير المدير الفني في ظل تراجع النتائج.

وأضاف أن الجلسة شهدت اتفاقًا نهائيًا على صعوبة اتخاذ قرار بإقالة توروب في الوقت الحالي، بسبب الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي يمثل عائقًا أمام رحيله قبل نهاية الموسم.

وأوضح أن إدارة الأهلي استقرت بشكل مبدئي على استمرار المدير الفني حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم اقالته في نهاية الموسم.