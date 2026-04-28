الهلال تقدم على ضمك بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري السعودي

تقدم الهلال السعودي على نظيره ضمك بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

أحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف تقدم الهلال السعودي فيفي الدقيقة 18، بعد أداء هجومي منظم

وخاض الهلال المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – متعب الحربي – أكتشيشيك

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – كريم بنزيم