«هات جوزيه جوميز وشوف هيعمل إيه» .. «شبانة» يُهاجم رئيس شركة الكرة بالأهلي ويُشكّك في تصريحاته

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود بعض الأمور التي لم تنل إعجابه داخل النادي الأهلي، منتقدًا بعض التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس شركة الكرة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «في حاجات معجبتنيش، زي رئيس شركة الكرة أيمن فتحي، اللي خرج ببوست غير مفهوم، وبيقول إن المشاكل معقدة وغير واضحة، وأنا بقوله: هات جوزيه جوميز وخلي نفس اللعيبة دي وشوف هيعمل إيه».

وتابع: «الخطيب حقق 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا في 8 سنين، و6 بطولات دوري، و3 كأس مصر، و6 سوبر مصري، و3 برونزيات كأس العالم للأندية، وبطولة الإنتركونتيننتال».

وأضاف: «حسن حمدي، رئيس الأهلي السابق، حقق مع النادي 29 بطولة في 12 سنة، بينما صالح سليم لم يحقق 20 بطولة، والخطيب حقق 25 بطولة في 9 سنين، وبطولاته تتحدث عن نفسها».