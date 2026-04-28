وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الحدودية لمتابعة العمل الدعوي والمجتمعي

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع مديري المديريات الحدودية بمحافظات: أسوان، ومطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الحدودية لمتابعة العمل الدعوي

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل الدعوي والمجتمعي، وتعزيز أوجه التنسيق والتكامل بين ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات الحدودية، وحضر الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني، واللواء أحمد سمير الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الأوقاف أهمية مواصلة جهود البر والتكافل المجتمعي، والعمل على توسيع قاعدة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الخير، بما يسهم في دعم الدور المجتمعي للمسجد، وتعظيم أثره في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الاهتمام باكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والانضباط في أداء العمل الدعوي والإداري على حد سواء.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة الدعوية والعلمية والمجتمعية، والالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يحقق أعلى درجات الانضباط، ويسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ الوعي الرشيد، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها للارتقاء بالعمل الدعوي وتعزيز دور المسجد في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.