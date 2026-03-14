نجم سموحة: نجحنا في تحقيق هدفنا بالتواجد ضمن السبعة الكبار

أكد عمرو السيسي لاعب وسط نادي سموحة الحالي والزمالك السابق، أن رمضان شهر البركات والنفحات وشه حلو علينا، بعدما نجحنا في تحقيق الهدف الأهم لنا هذا الموسم وهو التواجد ضمن السبعة الكبار بعد نهاية مباريات الدور الأول من البطولة

وتابع "السيسي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مباراة البنك الأهلي هي من أعادتنا للمنافسة على التواجد ضمن السبعة الكبار بعد التعثر لثلاث مباريات متتالية عقب الفوز على بيراميدز.

وأضاف: أحمد سامي مدرب كبير وعارف كل تفصيلة عن الفريق بحكم قيادته قبل ذلك عدة مرات، وأحمد عبد العزيز مدربنا الحالي كان مساعدًا له، بالتالي الثنائي فاهم ومدرك ومذاكر وحافظ طريقتي لعب الفريقين، لذلك كانت مباراة صعبة نجحنا في تحقيق الفوز فيها بالنهاية بعدما كنا الأفضل بسبب وجود هدف أهم لدينا منذ بداية الموسم وهو التواجد ضمن السبعة الكبار، وهو ما تحقق الحمد لله.

وواصل: تحقيقنا للهدف الأهم لنا هذا الموسم لم يكن مفاجأة، قدمنا موسمًا متميزًا للنادي والجهاز الفني اجتهد وقام بعمل كبير جدًا، وخصوصًا بعد الخروج من بطولتي كأس مصر وكأس العاصمة، وجهنا كامل تركيزنا على بطولة الدوري ونجحنا في تحقيق الهدف.