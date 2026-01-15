قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة

IShow Speed في الأهرامات
IShow Speed في الأهرامات
محمد الاسكندرانى

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير اليوتيوبر وصانع المحتوى العالمي الشهير " IShow Speed" في زيارة تهدف إلى اكتشاف سحر مصر والتعرّف عن قرب على حضارتها العريقة وأبرز معالمها السياحية.

IShow Speed

وقد قام بتنظيم هذه الزيارة لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تزخر به مصر من كنوز حضارية وثقافية فريدة.

واستهل اليوتيوبر العالمي زيارته بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقباله السيد أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة، حيث قاما بجولة داخل الهرم الأكبر، تم خلالها تقديم شرح وافٍ حول أسرار الهرم، وطرق بنائه، وعبقرية الفكر الهندسي والتخطيطي للمصريين القدماء. كما قام السيد Speed ببث مباشر من داخل الهرم الأكبر، نقل خلاله لملايين متابعيه حول العالم تجربة استثنائية من قلب أحد أعظم إنجازات الحضارة الإنسانية والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى زيارته لمنطقة تمثال أبو الهول.

ومن جانبه، قال مدير عام آثار الجيزة أن السيد Speed أعرب، خلال الزيارة، عن انبهاره الشديد بعظمة الهرم الأكبر وما يحمله من دلالات على عبقرية المصريين القدماء، كما حرص على التفاعل مع زائري المنطقة، مؤكدًا لهم أن الأهرامات شُيّدت بعبقرية فائقة وحسن تخطيط وتفكير، لتظل شاهدة على واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ وصانعة لإحدى عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

كما شملت الزيارة المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي أكد على أهمية التواصل مع صُنّاع المحتوى والمؤثرين على المنصات الرقمية، لما لهم من دور فعّال في الوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، لا سيما الشباب، وتقديم الحضارة المصرية بلغة عصرية تواكب تطورات الإعلام الرقمي.

وخلال الزيارة، قام اليوتيوبر العالمي بجولة داخل عدد من قاعات المتحف، وعلى رأسها قاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو، حيث أبدى إعجابه الشديد بالكنوز الأثرية الفريدة وسيناريو العرض المتحفي الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية بأسلوب حديث ومبهر. وفي ختام الزيارة، أهداه الدكتور أحمد غنيم هدية تذكارية من المتحف المصري الكبير تعبيرًا عن تقدير المتحف لهذه الزيارة المميزة.

ومن المقرر أن يقوم اليوتيوبر العالمي خلال زيارته الحالية لمصر بزيارة العديد من الأماكن الأثرية والسياحية بها من بينها منطقة خان الخليلي.

Ispeed الأهرامات يوتيوبر عالمي يزور الأهرامات مصر المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

كواليس مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

حملة مكبرة

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

بالصور

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد