الهرم الغذائي الجديد.. نظام صحي لمواجهة أمراض العصر| فيديو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن المفاهيم الحديثة للتغذية شهدت تحولًا كبيرًا مع ظهور ما يُعرف بـ«الهرم الغذائي الجديد»، والذي يعتمد على جودة ونوعية الطعام بدلًا من التركيز على الكميات أو حساب السعرات الحرارية فقط.

وأوضحت “عبد الوهاب”، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشكل الهرمي التقليدي لم يعد معمولًا به، وحل محله ما يُعرف بـ«الطبق الغذائي»، الذي يحدد نسب المكونات الصحية داخل الوجبة اليومية، مشيرة إلى أن القاعدة الذهبية الجديدة هي «المهم نأكل إيه مش نأكل قد إيه».

وقالت إن النظام القديم كان يعتمد على النشويات والحبوب كقاعدة أساسية، بينما تغيّر الأمر في النظام الجديد ليصبح البروتين والخضراوات هما الأساس، مع تقليل النشويات إلى نحو 25% فقط، والاعتماد على الحبوب الكاملة بكميات محدودة، إلى جانب إدخال الألبان كاملة الدسم بدلًا من الخالية.

وأضافت أن هذا النظام الغذائي يمكن تطبيقه في المجتمع المصري بسهولة، خاصة أن المطبخ المصري يعتمد بطبيعته على الخضراوات والأطعمة التقليدية الصحية، مع ضرورة التنويع وتقليل المقليات.

وشددت على أن البروتينات، مثل البيض، تُعد «سوبر فود»، لكنها أوضحت أن الأنظمة الغذائية يجب أن تختلف حسب الحالة الصحية لكل شخص.