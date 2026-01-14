قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026

خضروات
ولاء عبد الكريم

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 14-1-2026

أسعار الخضروات..

الطماطم من 6 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البطاطس 6 من 11 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 12 إلى 15 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو

سبانخ من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلي 11 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 17 الي 27 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 9 إلى 14 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
كيا
المسقعة المصرية التقليدية
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

