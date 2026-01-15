قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
ويل سميث يزور أهرامات الجيزة خلال إجازته في مصر

محمد الاسكندرانى

زار، اليوم، الممثل العالمي ويل سميث منطقة أهرامات الجيزة لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية؛ حيث كان في استقباله الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي رحّب به وأطلعَه على أهم ما تحتويه هذه البقعة التاريخية من أسرار وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

ويل سميث داخل غرف الأهرامات 

ومن جانبه، أبدى ويل سميث، خلال اللقاء، اهتمامًا بالغًا بالتفاصيل التاريخية والأثرية، كما وعد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالعودة إلى مصر مرة أخرى في فصل الربيع مع أسرته لزيارة مصر .

كما اصطحبه أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة، في جولة داخل هرم خوفو الأكبر حيث زار الحجرات الداخلية به وجميع ممراته كما التقط الصور التذكارية، معبّرًا عن إعجابه العميق بعظمة وتفرد الحضارة المصرية التي تركت بصمة لا تُمحى في سجل الحضارات الإنسانية.

وكان الممثل العالمي ويل سميث قد زار مصر في عام 2017 مع عائلته، حيث التقطوا صورًا أمام أهرامات الجيزة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بجمالها وروعتها. 

