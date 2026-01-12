حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من الجدل، بعدما ظهر فيه النجم العالمي ويل سميث وهو يرقص على أنغام أغنية مكسرات للفنان المصري أحمد سعد في مشهدبدا غير متوقع، للكثيرين بل وصادمًا للبعض الآخر، وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على منصات مثل “تيك توك” و“انستجرام”، أظهر ويل سميث وهو يؤدي حركات راقصة متناسقة مع إيقاع الأغنية.

وتساءل الكثيرون: هل بالفعل استمع النجم الهوليوودي لأغنية أحمد سعد وقرر الرقص عليها؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مقطعًا مُفبركًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: