قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية
ياسمين الجيلاني تكشف مفاجأة حول جنسيتها.. تفاصيل
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026
بعد انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.. روبيو: واشنطن لن تدير ظهرها للعالم
وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غناء ورقص ويل سميث على مكسرات لـ أحمد سعد يتصدر التريند

غناء ورقص ويل سميث على "مكسرات" لـ أحمد سعد ويتصدر الترند
غناء ورقص ويل سميث على "مكسرات" لـ أحمد سعد ويتصدر الترند
أوركيد سامي

نشر النجم العالمي ويل سميث مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، ظهر خلاله وهو يغني ويرقص على أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد، في لفتة لاقت إعجابًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من متابعيه حول العالم.
وحصد الفيديو آلاف التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير، متصدرا التريند، حيث عبر الجمهور عن دهشتهم وإعجابهم بتفاعل ويل سميث مع الأغنية العربية، معتبرين ذلك دليلاً على انتشار الموسيقى العربية ووصولها إلى النجوم العالميين.
يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين ويل سميث وأحمد سعد، حيث سبق أن ظهرا معًا في أكثر من مناسبة، وأكدا متانة العلاقة التي تجمعهما، ما ينعكس في الدعم المتبادل واللفتات الودية بين النجمين.
وتعد أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد واحدة من أنجح أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، متجاوزة حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
وحظيت الأغنية بإشادة واسعة من المتابعين، لما تتميز به من إيقاع مميز وكلمات لافتة، إلى جانب الأداء المختلف الذي قدمه أحمد سعد، وهو ما ساهم في تصدرها قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وتأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الساحة الفنية الحالية.
أغنية "مكسرات" طرحت ضمن ألبوم بيستهبل وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس أحمد طارق يحيي وتوزيع أحمد طارق يحيي وفلسطينى .

https://www.instagram.com/reel/DTVW1USEtMj/?igsh=c2V6amNueW13dTEw

اخبار الفن نجوم الفن ويل سميث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد