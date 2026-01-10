غناء ورقص ويل سميث على مكسرات لـ أحمد سعد يتصدر التريند

نشر النجم العالمي ويل سميث مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، ظهر خلاله وهو يغني ويرقص على أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد، في لفتة لاقت إعجابًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من متابعيه حول العالم.

وحصد الفيديو آلاف التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير، متصدرا التريند، حيث عبر الجمهور عن دهشتهم وإعجابهم بتفاعل ويل سميث مع الأغنية العربية، معتبرين ذلك دليلاً على انتشار الموسيقى العربية ووصولها إلى النجوم العالميين.

يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين ويل سميث وأحمد سعد، حيث سبق أن ظهرا معًا في أكثر من مناسبة، وأكدا متانة العلاقة التي تجمعهما، ما ينعكس في الدعم المتبادل واللفتات الودية بين النجمين.

وتعد أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد واحدة من أنجح أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، متجاوزة حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحظيت الأغنية بإشادة واسعة من المتابعين، لما تتميز به من إيقاع مميز وكلمات لافتة، إلى جانب الأداء المختلف الذي قدمه أحمد سعد، وهو ما ساهم في تصدرها قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وتأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الساحة الفنية الحالية.

أغنية "مكسرات" طرحت ضمن ألبوم بيستهبل وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس أحمد طارق يحيي وتوزيع أحمد طارق يحيي وفلسطينى .

https://www.instagram.com/reel/DTVW1USEtMj/?igsh=c2V6amNueW13dTEw