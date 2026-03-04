معدلات السمنة في مصر عالية ووصلت لـ 86% بين السيدات.. تفاصيل

أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، العميد السابق للمعهد القومي للتغذية، أن السمنة مرض مزمن يحتاج إلى علاج، مؤكدة أن التعامل معها يتطلب تغييرًا في نمط الحياة، لأن بعض الأشخاص قد يخضعون لعمليات جراحية، وبعد فترة يعود الجسم إلى ما كان عليه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معدلات السمنة في مصر عالية، وأن نسبة السمنة تبلغ 86% بين السيدات و75% بين الرجال، بينما يُصاب 16% من الأطفال بالسمنة.

وطالبت المواطنين بعدم شراء المقرمشات للأطفال من المحلات، لأنها تتسبب في زيادة الوزن، كما طالبت الأسر بعدم استخدام الطعام كنظام للمكافأة. وأكدت أن من الأمور غير العادية تقديم اللبن الصناعي كغذاء أساسي للطفل.

وأوضحت أنه يجب التعامل مع اللبن الصناعي باعتباره علاجًا، ولذلك على كل أم تقديم الرضاعة الطبيعية لطفلها، لأن الرضاعة الطبيعية تقلل من احتمالية الإصابة بالسمنة.

وأشارت إلى أن السمنة ليست دليلًا على الصحة، وأن ممارسة الرياضة أمر مهم للأطفال، كما أن تناول كميات كافية من المياه من الأمور المهمة للحفاظ على صحة جيدة.