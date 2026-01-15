النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد

زار النجم العالمي ويل سميث منطقة الاهرامات خلال الساعات الماضية، حيث حرص علي التقاط صور تذكارية هناك.

وكان قد كشف النجم العالمي ويل سميث عن السبب الحقيقي وراء رفضه لعب دور البطولة في فيلم “Inception” للمخرج كريستوفر نولان، وهو الدور الذي ذهب لاحقًا إلى النجم ليوناردو دي كابريو.

وقال سميث (56 عامًا) خلال مقابلة إذاعية مع محطة Kiss Xtra:

“لم أعتقد أنني قلت ذلك علنًا من قبل، لكن بما أننا نتحدث بصراحة، فسأقوله الآن: كريستوفر نولان عرض عليّ فيلم Inception قبل ليوناردو دي كابريو، ولم أفهمه.”

وأضاف مازحًا: “الآن بعدما أفكر في الأمر، هذه النوعية من الأفلام التي تدور في عوالم بديلة لا يمكن تقديمها بطريقة جيدة في العرض الأولي… لكنني أتألم حتى اليوم لأنني رفضت هذا الفيلم، كما حدث مع فيلم The Matrix من قبل.”