محمد نايف يكشف عن تفاصيل تحضيره لمسلسل ميد تيرم | خاص

كشف الفنان السعودي محمد نايف، عن تفاصيل استعداده للشخصية التي لعبها ضمن أحداث مسلسل ميد تيرم.

وعن استعداده للعمل والشخصية يقول محمد نايف: أشكر المخرجة مريم الباجوري على المساعدة والدعم اللذين قدمتهما لي في هذا العمل، وقد استعددت للشخصية عن طريق اللعب الإلكتروني بشكل أكبر، حيث أن الشخصية التي أجسدها داخل الأحداث «جيمر»، وأنا في الحقيقة أقوم باللعب في حياتي الشخصية، ولكن قبل بداية التصوير بدأت أتعمق في اللعب بشكل أكبر



مسلسل “ميد تيرم” من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، وجلا هشام، ومحمد نايف، وزياد ظاظا، ودنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن مسلسل ميد تيرم على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.