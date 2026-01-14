عرض مسرحية نور في عالم البحور ببورسعيد

يستعد فريق عمل مسرحية “نور فى عالم البحور” من بطولة ميدو عادل ، لعرضها بمدينة بورسعيد لمدة 5 أيام .



من المقرر عرض مسرحية نور فى عالم البحور، خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجاري علي مسرح قصر الثقافة.



مسرحية نور في عالم البحور من إخراج شادى الدالى، ومن بطولة ميدو عادل وهدي هاني.

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين “نور” الإنسان و”حور” ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

“نور فى عالم البحور”، بطولة النجم محمد عادل وألحان المهدى سيد جبر وراندا إبراهيم ومحمد سعداوى وأحمد أوسكار وخالد سعداوى ومحمد عبد الفتاح وأحمد حلمى ومن تأليف وأشعار محمد زناتى وإخراج شادى الدالى وموسيقى وألحان هانى شنودة وديكور عمرو الأشرف وملابس مروة عودة واستعراضات مناضل عنتر وشيماء الورداني مدير العرض المسرحي والدينامو أحمد شحاتة .



