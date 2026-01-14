قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الأولى على دفعتها تُقصى من التعيين.. اتهامات بالتمييز داخل ألسن سوهاج| القصة الكاملة
فن وثقافة

محمد نايف: «ميد تيرم» ناقش مشاكل الجيل الجديد بشكل أكثر عمقًا| خاص

محمد نايف
محمد نايف
أحمد البهى

كشف الفنان السعودي محمد نايف عن أسباب نجاح مسلسل "ميد تيرم"، والذي يتم عرضه حاليًا علي قناة  on. 

وقال الفنان محمد نايف: “أهم ما يميز هذا العمل أنه ناقش مشاكل الجيل الجديد بشكل أكثر عمقًا، كما ناقش العلاقة بين الأهل والأبناء في تلك المرحلة العمرية، حيث شدد على وجوب وجود علاقة صداقة وصراحة بين الأهل والأبناء، كما أن العمل لم يناقش فقط مشاكل الشباب المصريين، بل كان أكثر شمولية واتجه ليناقش مشاكل الشباب من كل الوطن العربي”.

وتابع: “وأتذكر أنني حين قرأت الشخصية التي ألعبها تذكرت صديقًا لي يدرس معي في الجامعة بمصر، حيث لم يكن صريحًا مع والده في بعض الأحيان بسبب عدم وجود تفاهم بينهما”.

مسلسل “ميد تيرم” من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، وجلا هشام، ومحمد نايف، وزياد ظاظا، ودنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. 

العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.

