محمد نايف: «ميد تيرم» ناقش مشاكل الجيل الجديد بشكل أكثر عمقًا| خاص

كشف الفنان السعودي محمد نايف عن أسباب نجاح مسلسل "ميد تيرم"، والذي يتم عرضه حاليًا علي قناة on.

وقال الفنان محمد نايف: “أهم ما يميز هذا العمل أنه ناقش مشاكل الجيل الجديد بشكل أكثر عمقًا، كما ناقش العلاقة بين الأهل والأبناء في تلك المرحلة العمرية، حيث شدد على وجوب وجود علاقة صداقة وصراحة بين الأهل والأبناء، كما أن العمل لم يناقش فقط مشاكل الشباب المصريين، بل كان أكثر شمولية واتجه ليناقش مشاكل الشباب من كل الوطن العربي”.

وتابع: “وأتذكر أنني حين قرأت الشخصية التي ألعبها تذكرت صديقًا لي يدرس معي في الجامعة بمصر، حيث لم يكن صريحًا مع والده في بعض الأحيان بسبب عدم وجود تفاهم بينهما”.

مسلسل “ميد تيرم” من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، وجلا هشام، ومحمد نايف، وزياد ظاظا، ودنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.