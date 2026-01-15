مصدر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيارة ويل سميث

قال مصدر مطلع بالمنطقة الأثرية في الأهرامات، أن زيارة النجم الأمريكي ويل سميث للأهرامات لم تكن الأول، وأراد أن يخوض بمغامرة داخل الهرم.

ويل سميث في الأهرامات

وأوضح المصدر في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الزيارة شملت زيارة الثلاث حجرات بالأهرامات منها حجرة الملك وأبدي انبهارة منها وتابوتها وضخامة الجرانيت.

وأشار المصدر إلى أن الحجرة الثانية التي تسمى بالخطأ حجرة الملكة، ثم الحجرة الثالثة النزول أسفل الهرم بممر هابط بعمق ١٠٠ متر ، ليصل لأول حجرة منحوته في الصخر غير كاملة.

تابع أن تم تصوير الفيديوهات في الحجرة السفلية وأبدي إنبهار شديد، قائلًا "أحسن مغامرة في حياتي".

يذكر أن كشف النجم العالمي ويل سميث عن السبب الحقيقي وراء رفضه لعب دور البطولة في فيلم “Inception” للمخرج كريستوفر نولان، وهو الدور الذي ذهب لاحقًا إلى النجم ليوناردو دي كابريو.

وقال سميث (56 عامًا) خلال مقابلة إذاعية مع محطة Kiss Xtra:

“لم أعتقد أنني قلت ذلك علنًا من قبل، لكن بما أننا نتحدث بصراحة، فسأقوله الآن: كريستوفر نولان عرض عليّ فيلم Inception قبل ليوناردو دي كابريو، ولم أفهمه.”