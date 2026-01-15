قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين يدعو لتسوية عاجلة في أوكرانيا.. ويؤكد: نبحث عن سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع
محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد البقلي
نشرة المرأة| أسباب تفاقم آلام الركبة ليلا.. فيروس غامض ينتشر في بريطانيا.. نظام ترامب الغذائي
شاهد | حريق في ملعب أرامكو بالسعودية
طارق السيد يكشف سبب تجديد عقد أحمد فتوح وسر تعثر الزمالك بهذا الأمر
البنك المركزي يعلن عن فرصة عمل جديدة.. التفاصيل وكيفة التقديم| قدم الآن
تدريس اللغة اليابانية بهذه المدارس بداية من العام الدراسي القادم
مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين مميزين
اتحاد الكرة يشترط على الأندية شهادة صحية من مستشفى حكومي لقيد اللاعبين
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيارة ويل سميث

ويل سميث في الأهرامات
ويل سميث في الأهرامات
محمد الاسكندرانى

قال مصدر مطلع بالمنطقة الأثرية في الأهرامات، أن زيارة النجم الأمريكي ويل سميث للأهرامات لم تكن الأول،  وأراد أن يخوض بمغامرة داخل الهرم.

ويل سميث في الأهرامات 

وأوضح المصدر في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الزيارة شملت زيارة الثلاث حجرات بالأهرامات منها حجرة الملك وأبدي انبهارة منها وتابوتها وضخامة الجرانيت.

وأشار المصدر إلى أن الحجرة الثانية التي تسمى بالخطأ حجرة الملكة، ثم الحجرة الثالثة النزول أسفل الهرم بممر هابط بعمق ١٠٠ متر ، ليصل لأول حجرة منحوته في الصخر غير كاملة.

تابع أن تم تصوير الفيديوهات في الحجرة السفلية وأبدي إنبهار شديد، قائلًا "أحسن مغامرة في حياتي".

يذكر أن كشف النجم العالمي ويل سميث عن السبب الحقيقي وراء رفضه لعب دور البطولة في فيلم “Inception” للمخرج كريستوفر نولان، وهو الدور الذي ذهب لاحقًا إلى النجم ليوناردو دي كابريو.

وقال سميث (56 عامًا) خلال مقابلة إذاعية مع محطة Kiss Xtra:

“لم أعتقد أنني قلت ذلك علنًا من قبل، لكن بما أننا نتحدث بصراحة، فسأقوله الآن: كريستوفر نولان عرض عليّ فيلم Inception قبل ليوناردو دي كابريو، ولم أفهمه.”

ويل سميث سميث الأهرامات ويل سميث في الأهرامات منطقة أهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

عبد الشرطة

٧٤ عام بطولات.. الداخلية تطلق شعار عيد الشرطة

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

المتهمة

محتوى خادش للحياء.. سقوط بلوجر جدبدة في قبضة الأمن

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد