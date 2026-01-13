أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل نجم الكرة العالمي المعتزل تيري هنري، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي بـ«إنستجرام»، وذلك أثناء زيارته لمصر وأبرز معالمها السياحية.



ونشر مجموعة من الصور الرومانسيه التي تجمعه بزوجته أثناء زيارتة لمنطقة أهرامات الجيزة، ومعبد حتشبسوت بالأقصر.

و كلن قد زار تيري هنري في نهاية العام الماضي المتحف المصري الكبير، حيث نشر عبر حسابه على «انستجرام»، عدد من الصور التي وثقت تلك الزيارة .



وخلال هذه الصور وجه نجم الكرة العالمي المعتزل رسالة شكر وامتنان بهذه الزيارة التاريخية، قائلا: «يا لها من نهاية رائعة للعام، شكرًا لمصر على هذه الأوقات التي لا تُنسى، وشكرًا لمرشدنا السياحي، لقد صنعت ذكريات رائعة مع العائلة والأصدقاء».