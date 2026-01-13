حسام حسن: معظم بطولات المنتخب تحققت على يد مدربين مصريين

قال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، إن المدرب الوطني هو الأفضل لقيادة المنتخبات، كما توجه بالشكر لدولة المغرب الشقيقة علي حسن الضيافة الإستقبال.

وأضاف أن تجربة وليد الركراكي مع منتخب المغرب خير دليل مشددا أنه لا يتحدث هكذا بسبب منصبه الحالي.

وتابع أن المدرب الوطني فقط يحتاج لدعم من الداخل لضمان الاستقرار وتحقيق النجاح.

وأكمل أن معظم بطولات المنتخب تحققت علي يد مدربين مصريين مثل الجوهري وحسن شحاته.

https://www.youtube.com/shorts/AMdCzFLxngk

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تذاع مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس1.

كما تذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب).

وحقق منتخب مصر الفوز امام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2.