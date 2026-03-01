قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماحدش يقدر يقرب من مصر| الرئيس السيسي للمصريين: نشعر بكم ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع
تعرف علي بدلاء الزمالك أمام بيراميدز
ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير والبعثة الدبلوماسية
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإدريسي: شلل مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي تحت الضغط.. وارتفاع التضخم وتراجع الجنيه في مصر احتمالات قائمة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
رنا أشرف

تحول مضيق هرمز خلال الساعات الماضية إلى ساحة توتر مفتوحة، بعدما توقفت عشرات السفن وناقلات النفط والغاز على جانبي الممر البحري الاستراتيجي، في مشهد يعكس حجم المخاوف من تنفيذ التهديدات الإيرانية باستهداف حركة الملاحة. 

فالمضيق، الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، يشهد حالة شلل غير مسبوقة، وسط ترقب دولي لتداعيات قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

تهديدات إيرانية وتوقف ناقلات النفط.. هل ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية؟
 

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب والحذر الشديد في ظل الحرب الحالية في إيران، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج لا ينظر إليه باعتباره تطورًا سياسيًا فقط، بل كعامل اقتصادي مباشر ينعكس فورًا على أسواق الطاقة والتجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال.

وأوضح الإدريسي أن احتمالات ارتفاع معدلات التضخم في مصر أو تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تظل قائمة، لكن حجم التأثير يرتبط بدرجة اتساع الصراع ومدى استمراره، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات لفترة طويلة سيضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة.

الاقتصاد المصري تحت الضغط بسبب استيراد الطاقة والسلع الأساسية

وأضاف أن الاقتصاد المصري، بحكم كونه مستوردًا صافيًا للسلع الأساسية والطاقة، يتأثر سريعًا بأي اضطراب في أسواق النفط العالمية، خاصة مع تهديد الإمدادات نتيجة توترات الملاحة عبر مضيق هرمز ، إلى جانب قرار إسرائيل بوقف تصدير الغاز إلى مصر بسبب الظروف القهرية.

 وأكد أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز سينعكس مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج والكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن التأثير لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى أسعار الغذاء والمنتجات الصناعية، ما قد يخلق موجة تضخمية جديدة، حتى وإن كانت مؤقتة، نتيجة انتقال أثر ارتفاع التكلفة عبر مختلف حلقات الإنتاج.

ضغوط على الجنيه مع اتجاه رؤوس الأموال نحو الدولار والذهب

وعلى مستوى سعر الصرف، أوضح الإدريسي أن رؤوس الأموال عادة ما تتجه في أوقات الأزمات إلى الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الدولار والذهب، وهو ما يفرض ضغوطًا على عملات الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، خاصة إذا تزامن ذلك مع خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين أو سوق الأسهم. 

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قوة الاحتياطي النقدي وحسن إدارة السياسة النقدية يمثلان عاملًا حاسمًا في امتصاص الصدمات وتقليل حدة التقلبات.

وفيما يتعلق بسوق المال، قال إن البورصة تكون من أوائل القطاعات تأثرًا، حيث تسود حالة من القلق تدفع بعض المستثمرين إلى البيع السريع في بداية الأزمة، ما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في المؤشرات، قبل أن تعود الأسواق لإعادة تقييم الأوضاع وفقًا لحجم المخاطر الفعلية. 

ولفت إلى أن الشركات المعتمدة على الاستيراد أو كثيفة استهلاك الطاقة تكون الأكثر عرضة للضغط، بينما قد تستفيد بعض الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية أو الطاقة من ارتفاع الأسعار عالميًا.

واختتم الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن التأثيرات الاقتصادية ليست حتمية أو طويلة الأجل بالضرورة، موضحًا أنه إذا ظل الصراع محدودًا جغرافيًا ولم يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط أو حركة التجارة الدولية، فقد تظل التداعيات في إطار تقلبات مؤقتة ناتجة عن العامل النفسي في الأسواق، خاصة أن القوى الكبرى غالبًا ما تسعى لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب إقليمية واسعة نظرًا لارتفاع كلفتها الاقتصادية عالميًا.



 

مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز إيران الحرب على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تشارك عمال الخدمات المعاونة والمرافق الإفطار الرمضاني

محافظ الأقصر يُصدر حركة تغييرات جديدة لرؤساء المراكز والمدن

حركة تغييرات جديدة لرؤساء المراكز والمدن في الأقصر

محافظة دمياط

دمياط تتسلم 12 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بأسعار مخفضة

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد