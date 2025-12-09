هنري ينتقد تصريحات محمد صلاح بعد أزمة ليفربول

انتقد الفرنسي تييري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المصري محمد صلاح جناح ليفربول، على تصريحاته الأخيرة بعد تعادل الفريق أمام ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن الطريقة التي تعامل بها مع الموقف لم تكن الأمثل.

وكان صلاح قد أعلن شعوره بأن إدارة ليفربول تخلت عنه، وأن علاقته بالمدرب آرني سلوت متوترة، معبّرًا عن اعتراضه على جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية.

وجاء ذلك قبل استبعاد سلوت لصلاح من قائمة مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال هنري خلال ظهوره في برنامج "دوري أبطال أوروبا اليوم" عبر "CBS Sports": "لا أحد يتحدث عن إنجازات صلاح، بل نركز على لحظات أخطأ فيها".

وأضاف: "لا تتحدث عن وضعك الشخصي علنًا عندما يعاني الفريق، تفعل ذلك داخل غرفة الملابس فقط. لقد فعلتُ ذلك بنفسي في مسيرتي، وذهبت للمدرب لمعالجة الأمور بعيدًا عن الإعلام".

وقارن هنري موقف صلاح بتجربته في برشلونة موسم 2009-2010، عندما استُبعد من تشكيلة الفريق أمام فياريال، قائلاً: "كنت في المدرجات، ولم أصرخ أو أشكو للصحافة. الفريق أولًا، وإذا لم تقدم أداءً جيدًا، فإن مركزك مهدد".

وتابع: "يجب حماية الفريق في كل الأوقات أفهم إحباط اللاعب، لكن الطريقة التي تم التعبير بها عن ذلك كانت غير منطقية. العلاقة بين اللاعب والمدرب تعتمد على الأداء الجيد، وليس على ما سبق تحقيقه".

واختتم هنري حديثه بالقول: "أنا معجب بما قدمه محمد صلاح في كرة القدم، لكن هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الأمور داخل نادي مثل ليفربول".