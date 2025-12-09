ترتيب مجموعات كأس العرب 2025 بعد انتهاء دور المجموعات

أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة ودور المجموعات بالكامل في بطولة كأس العرب 2025، التي تُقام حاليًا على الأراضي القطرية بمشاركة 16 منتخبًا، وانطلقت البطولة في الأول من ديسمبر على أن تختتم في 18 من الشهر نفسه.

شهدت الجولة الأخيرة وداع منتخب مصر الثاني البطولة بعد الخسارة أمام الأردن بنتيجة 3-0، ليتوقف رصيده عند نقطتين محتلاً المركز الثالث في مجموعته، بينما تأهل عن المجموعة كل من الأردن الذي حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط، والإمارات في الوصافة برصيد 4 نقاط.

مجموعات كأس العرب 2025 بعد انتهاء دور المجموعات

المجموعة الأولى:

1- فلسطين – 5 نقاط

2- سوريا – 5 نقاط

3- تونس – 4 نقاط

4- قطر – 1 نقطة

المجموعة الثانية:

1- المغرب – 7 نقاط

2- السعودية – 6 نقاط

3- عمان – 4 نقاط

4- جزر القمر – 1 نقطة

المجموعة الثالثة:

1- الأردن – 9 نقاط

2- الإمارات – 4 نقاط

3- مصر – 2 نقطة

4- الكويت – 1 نقطة

المجموعة الرابعة:

1- الجزائر – 7 نقاط

2- العراق – 6 نقاط

3- البحرين – 3 نقاط

4- السودان – 1 نقطة

تأهل عن كل مجموعة صاحب المركزين الأول والثاني، ليكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لدور ربع النهائي، حيث ستشهد البطولة مواجهات قوية بين الفرق العربية على طريق نصف النهائي والمنافسة على اللقب.