بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية .. موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس عاصمة مصر

انتهت مواجهة فريق نادي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

وسجل الزمالك أهدافه عن طريق عمرو ناصر وأحمد شريف والبرازيلي خوان بيزيرا، بينما أحرز محمد السيد شيكا هاتريك كهرباء الإسماعيلية ليعادل النتيجة لفريقه.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس عاصمة مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

التاريخ: السبت 20 ديسمبر 2025

الوقت: 8:00 مساءً

الملعب: استاد المقاولون العرب

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

يقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.