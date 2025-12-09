بايرن ميونخ يحسم الجدل برسالة واضحة: محمد صلاح خارج حساباتنا

نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، صحة الأنباء المتداولة حول إمكانية دخول النادي البافاري في مفاوضات لضم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري.

وقال إيبرل في تصريحات لمنصة دازن قبل مواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء:"لدينا موهبة استثنائية مثل لينارت كارل، ومن غير المنطقي أن نضع لاعبًا آخر قبله في الوقت الحالي."

تأتي هذه التصريحات في ظل الغموض المحيط بمستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بعد استبعاده من مواجهة إنتر ميلان غدًا في دوري الأبطال، على خلفية تصريحاته الغاضبة عقب مباراة ليدز في الدوري الإنجليزي، والتي قال فيها إن إدارة ليفربول "ألقت به تحت الحافلة".

ورغم توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل جعل منه الأعلى أجرًا داخل النادي، عبّر صلاح عن استيائه من جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وأضاف إيبرل بشأن تلك التصريحات:"قرأت حديث صلاح، لكنني لم أستوعبه، وبصراحة لا يهمني ما سيحدث لاحقًا. الحمد لله على ذلك."

كما أكد المدير الرياضي أن بايرن ميونخ لا يخطط لإبرام أي صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن قوام الفريق الحالي متجانس ومتوازن دفاعًا وهجومًا.