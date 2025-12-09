قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعادل مثير بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في كأس عاصمة مصر
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
رياضة

بايرن ميونخ يفوز على سبورتنج بثلاثية ويعزز حظوظه في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
محمد سمير

نجح بايرن ميونخ في حسم مواجهته القوية أمام سبورتنج لشبونة، بعدما قلب التعادل السلبي في الشوط الأول إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شوط ثاني ناري… وبايرن يكشر عن أنيابه

بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، دخل بايرن ميونخ الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف، قبل ان يتلقي هدف مفاجئ في الدقية 55 عن طريق جوشوا كيميتش

ونجح البايرن في ادراك التعادل سريعًا بهدف أول عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 65 بعد تمريرة من مايكل أوليسه.

ولم ينتظر بايرن طويلًا ليعزّز التفوق، حيث أضاف لينارت كارل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليضع فريقه في وضعية مريحة قبل الدخول في الثلث الأخير من المباراة.

سبورتنج حاول العودة عبر تنظيم هجومي أعلى، لكن بايرن رد بقوة، وهذه المرة عبر ركلة جزاء سجلها  في الدقيقة 71، ليعلن تقدم العملاق البافاري بثلاثية كاملة.

وشهدت الدقائق الأخيرة سلسلة تغييرات من المدربين، سواء لتعزيز الجانب البدني في بايرن أو لتنشيط الهجوم لدى سبورتنج، إلا أن السيطرة بقيت ألمانية حتى صافرة النهاية، ليؤكد بايرن تفوّقه ويخرج بثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في الترتيب.

بهذا الفوز، يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، ليواصل الضغط على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، بينما يتجمد رصيد سبورتنج عند 10 نقاط في المركز الثامن، ليعقد مهمته في الجولات المقبلة.
 

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

ضيوف "مأدبة جائزة نوبل

قائمة طعام شديدة السرية لضيوف مأدبة جائزة نوبل

القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة "أمانة في إيدك"

القومي للمرأة يختتم ورشة أمانة في إيدك

مطار القاهرة - جمارك السيارات

بورش وسكودا.. مزاد علني لبيع السيارات مصادرات الجمارك مطار القاهرة | تفاصيل

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

