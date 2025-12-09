بايرن ميونخ يفوز على سبورتنج بثلاثية ويعزز حظوظه في دوري أبطال أوروبا

نجح بايرن ميونخ في حسم مواجهته القوية أمام سبورتنج لشبونة، بعدما قلب التعادل السلبي في الشوط الأول إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شوط ثاني ناري… وبايرن يكشر عن أنيابه

بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، دخل بايرن ميونخ الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف، قبل ان يتلقي هدف مفاجئ في الدقية 55 عن طريق جوشوا كيميتش

ونجح البايرن في ادراك التعادل سريعًا بهدف أول عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 65 بعد تمريرة من مايكل أوليسه.

ولم ينتظر بايرن طويلًا ليعزّز التفوق، حيث أضاف لينارت كارل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليضع فريقه في وضعية مريحة قبل الدخول في الثلث الأخير من المباراة.

سبورتنج حاول العودة عبر تنظيم هجومي أعلى، لكن بايرن رد بقوة، وهذه المرة عبر ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 71، ليعلن تقدم العملاق البافاري بثلاثية كاملة.

وشهدت الدقائق الأخيرة سلسلة تغييرات من المدربين، سواء لتعزيز الجانب البدني في بايرن أو لتنشيط الهجوم لدى سبورتنج، إلا أن السيطرة بقيت ألمانية حتى صافرة النهاية، ليؤكد بايرن تفوّقه ويخرج بثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في الترتيب.

بهذا الفوز، يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، ليواصل الضغط على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، بينما يتجمد رصيد سبورتنج عند 10 نقاط في المركز الثامن، ليعقد مهمته في الجولات المقبلة.

