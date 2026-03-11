"الزراعة" تطلق سلسلة من المدارس الحقلية لتعزيز إنتاجية القمح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
"الزراعة" تطلق سلسلة من المدارس الحقلية في محافظات الدلتا
"الزراعة" تطلق سلسلة من المدارس الحقلية في محافظات الدلتا
شيماء مجدي

أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق سلسلة مكثفة من المدارس الحقلية الكبرى في محافظات (البحيرة، المنوفية، والشرقية)، وذلك ضمن أنشطة مشروع "البرامج التدريبية وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين انتاج الحبوب والنهوض بسلاسل القيمة الزراعية" (EU-KAFI)، تحت رعاية معالي الوزير علاء فاروق، وبإشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحديث قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

ويعكس المشروع تضافر الجهود الدولية والمحلية؛ حيث يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية للإرشاد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.


من جانبه، أكد الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإنتاج والمنسق الوطنى للمشروع، أن فعاليات المشروع في المحافظات المستهدفة، قد شهدت  حضوراً رفيع المستوى لخبراء المشروع الدوليين، "ريتا بيترللي" و"فرانشيسكو شيلي"، إلى جانب نخبة من العلماء بمركز البحوث وقيادات الإرشاد الزراعي، لافتا إلى أن المدارس الحقلية ركزت على متابعة الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القمح بمحافظات الوجه البحرى.

وأوضح أن التدريب الميداني استند إلى ثلاثة محاور استراتيجية، تشمل: الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، لضمان جودة المحصول ومطابقته للمواصفات العالمية، فضلا عن الإدارة المائية الذكية، حيث تم استعراض تقنيات الري الحديثة لترشيد الاستهلاك ومواجهة التحديات المائية، بالإضافة الى التسميد المتوازن، حيث تم تقديم توصيات فنية للاستخدام الأمثل للأسمدة لتعظيم الإنتاج وتقليل التكاليف الاقتصادية.

وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الانتاج، ان هذه المدارس، تمثل منصة تفاعلية مباشرة، حيث تم الرد على كافة استفسارات المزارعين وتقديم حلول علمية فورية من خلال حزم التوصيات الفنية المعتمدة المتضمنة الاصناف الجديدة والمعاملات الزراعية المثلى فى التسميد والرى والامراض والوقاية والميكنة الزراعية والمعتمدة من الجانبين المصرى والايطالى ، بما يضمن حماية المحصول وتعظيم العائد المادي للفلاح.

رفع كفاءة سلاسل القيمة

وأشار المغربي، إلى ان مشروع "البرامج التدريبية وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين انتاج الحبوب والنهوض بسلاسل القيمة الزراعية"، بهدف إلى نقل أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الزراعية للمزارعين في محافظات الوجه البحري، كذلك يسعى بشكل أساسي إلى رفع كفاءة سلاسل القيمة وتحسين جودة إنتاج الحبوب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الغذائي القومي وتطوير القطاع الزراعي بشكل مستدام.

البحوث الزراعية وزير الزراعة علاء فاروق الحبوب مركز البحوث الزراعية

