تشكيل أتليتكو مدريد ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيلته لمواجهة أيندهوفن ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فريق أتليتكو مدريد كالتالي:



حراسة المرمى : أوبلاك

الدفاع : مولينا - بوييل - هانكو - روجيري

الوسط : سيميوني - باريوس - كوكي - جونزاليس

الهجوم : سورلوت - ألفريز

وتقام مباراة أتلتكو مدريد ضد أيندهوفن الهولندي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الشامبيونز ليج.

ويحتل فريق أيندهوفن الهولندي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط فيما جاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط .