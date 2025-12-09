قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعادل مثير بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في كأس عاصمة مصر
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل أتليتكو مدريد ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
عبدالله هشام

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيلته لمواجهة أيندهوفن ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فريق أتليتكو مدريد كالتالي: 


حراسة المرمى : أوبلاك

الدفاع : مولينا - بوييل - هانكو - روجيري

الوسط : سيميوني - باريوس - كوكي - جونزاليس

الهجوم : سورلوت - ألفريز 

وتقام مباراة أتلتكو مدريد ضد أيندهوفن الهولندي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الشامبيونز ليج.

ويحتل فريق أيندهوفن الهولندي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط فيما جاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط .

