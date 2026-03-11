قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن.. علي جمعة يشرح أفضل الأعمال في العشر الأواخر

د الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
د الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
محمود محسن

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يمثل فرصة عظيمة للفوز بليلة القدر، موضحًا أن العبادة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن في هذه الليلة تعد أفضل من ألف شهر.

وقال علي جمعة، خلال  لقاء له لبرنامج "اعرف دينك" عبر فضائية  “صدى البلد” أن الاعتكاف ليس مجرد حبس للنفس، بل خلوة روحية تقرّب المسلم من الله، حيث يتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن والتأمل والمناجاة، بهدف رقّي القلب ونيل الأجر العظيم.

وأشار إلى أن القرآن أكد فضل ليلة القدر بقوله: "وما أدراك ما ليلة القدر"، مؤكداً أن الله أخفاها لتحفيز المسلمين على الاجتهاد والحرص على العبادة والتقرب منه، وشدد على أن الالتزام بالاعتكاف والقيام في العشر الأواخر يمثل أفضل فرصة للتوبة والاستغفار والقرب من الله.

علي جمعة رمضان الإعتكاف القرأن الكريم تلاوة القرأن

