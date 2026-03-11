العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة: الاعتكاف والقيام والدعاء مفتاح الثواب العظيم

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وسيلة لترقية النفس وتقويتها، مشيراً إلى أن الله سبحانه أخفى ليلة القدر لتحفيز المسلمين على الاجتهاد في هذه الليالي المباركة.

وقال علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج "اعرف دينك" عبر فضائية “صدى البلد” أن شهر رمضان فرصة لتصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنة، حيث يواجه الإنسان النفس الأمارة بالسوء ويمارس ضبطها.

وأضاف أن العشر الأواخر تتضمن رحمة في بدايتها، مغفرة في وسطها، وعتق من النار في نهايتها، مؤكداً أن فضلها يشمل أيضًا قيام الليل، الدعاء، والتوبة، وهي الأعمال التي تعد مفتاحاً لنيل الثواب العظيم والقرب من الله.