ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية

انتهت مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية، بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، على ملعب استاد المقاولون العرب.

وشهدت المباراة تألق محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية، الذي سجل هدفي فريقه الثاني والثالث، معادلاً تقدم الزمالك الذي افتتح التسجيل عن طريق عمرو ناصر، قبل أن يعزز أدم كايد تقدم الفريق الأبيض بالهدف الثالث.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الجولة الأولى:

1- الزمالك: نقطة واحدة من مباراة.

2- كهرباء الإسماعيلية: نقطة واحدة من مباراة.

3- الاتحاد السكندري: دون نقاط ولم يخض أي مباراة.

4- المصري: دون نقاط ولم يخض أي مباراة.

5- سموحة: دون نقاط ولم يخض أي مباراة.

6- زد: دون نقاط ولم يخض أي مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية، في محاولة لتعويض التعادل الأول وتحقيق بداية قوية في البطولة.