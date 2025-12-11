قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير
سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث تنفيذ برامج سياحية مشتركة مع اليونان

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية-اليونانية مؤخرًا.

وزير السياحة والآثار 

وفي مستهل اللقاء، أشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ، خاصة عقب الزيارة التي قام بها السيد رئيس جمهورية مصر العربية إلى العاصمة اليونانية أثينا في مايو الماضي، والتي شهدت التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل قاعدة قوية لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع السفير سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي، مشيرًا إلى لقائه بعدد من منظمي الرحلات خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، وما تم بحثه بشأن إمكانية تنفيذ برامج سياحية مشتركة تجمع بين زيارة المقاصد السياحية والأثرية في كل من مصر واليونان، وخاصة للمسافرين من الولايات المتحدة واليابان والصين.

وقد أعرب السفير عن تأييده للفكرة، مؤكدًا أنها قد تحظى بإقبال كبير من السائحين، لاسيما أن زيارة مصر تُعد حلمًا للكثيرين بفضل ما تتمتع به من تنوع غني في منتجاتها السياحية وتعدد التجارب التي يمكن للزائر خوضها.

كما أوضح الوزير أنه سبق وأن ناقش هذه الفكرة مع السيدة أولجا كيفالوياني وزيرة السياحة اليونانية، خلال لقائهما في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM) العام الماضي، حيث تم التطرق حينها إلى إمكانية إطلاق حملات ترويجية وتسويقية مشتركة لمنتج السياحة الثقافية بين البلدين في عدد من الأسواق السياحية الدولية.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي السياحة في مصر واليونان، إلى جانب دعوة منظمي الرحلات من البلدين لدراسة آليات تنفيذ المقترح ووضع خطوات عملية للمضي قدمًا في تفعيل البرامج السياحية المشتركة.

كما استعرض اللقاء استعداد الوزير للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة، المقرر عقده في اليونان خلال الفترة 11 و 12 ديسمبر الجاري، حيث أعرب السفير عن تطلع الحكومة اليونانية لمشاركة مصر الفعالة في هذا الحدث الذي يضم 10 دول إلى جانب اليونان.

وفي مجال الآثار، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، وخاصة في مجالات الحفائر والمشروعات العلمية المشتركة، حيث أكد الوزير استعداد الوزارة التام للتعاون مع اليونان في جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار 
وإليفتيريا كايري، السكرتير الأول للشؤون السياسية بسفارة اليونان في القاهرة.
 

وزير السياحة والآثار وزير السياحة السفير نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان بالقاهرة اليونان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S26

سامسونج تستعد لطرح حافظات مغناطيسية جديدة لهواتف جالكسي

سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة

سيارات أوتوماتيك 2026 بسعر أقل من 800 ألف جنيه

شيفروليه كروز موديل 2016

شيفروليه كروز سيدان سعرها 500 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد