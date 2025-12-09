قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير

محمد الاسكندرانى

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفدًا رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، برئاسة كاوامورا ريكو، مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وميادة مجدي الممثل الأول الإقليمي لجايكا مصر.

المتحف المصري الكبير 

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الموقف الحالي للتعاون القائم بين الجايكا والمتحف المصري الكبير، بما في ذلك مشروع التعاون الفني المخصص لبناء قدرات هيئة المتحف في مجالات التشغيل والإدارة.

وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع في تعزيز كفاءة المتحف، خاصة عقب الافتتاح الرسمي له في مطلع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن تطوير آليات إدارته وتشغيله يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة نجاحه. كما ثمّن على الشراكة الممتدة والتعاون المثمر بين الوزارة وهيئة جايكا.

ومن جانبها، هنأت كاوامورا الوزير على حفل الافتتاح المبهر للمتحف، معربة عن تقدير "جايكا" لما تضمنته كلمة الرئيس السيسي خلال الحفل من إبراز لدور دولة اليابان في دعم المتحف.

كما أعربت عن تقدير "جايكا" للتعاون البنّاء والمستمر مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن هناك مشروع تعاون فني جديد من المتوقع أن يبدأ في شهر فبراير 2026، لدعم رؤية المتحف ليصبح مركزًا عالميًا للتدريب والبحث العلمي في مجال علم الآثار والمصريات.

شارك في حضور اللقاء الدكتور خالد حسن، نائب رئيس هيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وخبراء المشروع وممثلو جايكا.

