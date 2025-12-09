وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفدًا رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، برئاسة كاوامورا ريكو، مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وميادة مجدي الممثل الأول الإقليمي لجايكا مصر.

المتحف المصري الكبير

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الموقف الحالي للتعاون القائم بين الجايكا والمتحف المصري الكبير، بما في ذلك مشروع التعاون الفني المخصص لبناء قدرات هيئة المتحف في مجالات التشغيل والإدارة.

وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع في تعزيز كفاءة المتحف، خاصة عقب الافتتاح الرسمي له في مطلع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن تطوير آليات إدارته وتشغيله يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة نجاحه. كما ثمّن على الشراكة الممتدة والتعاون المثمر بين الوزارة وهيئة جايكا.

ومن جانبها، هنأت كاوامورا الوزير على حفل الافتتاح المبهر للمتحف، معربة عن تقدير "جايكا" لما تضمنته كلمة الرئيس السيسي خلال الحفل من إبراز لدور دولة اليابان في دعم المتحف.

كما أعربت عن تقدير "جايكا" للتعاون البنّاء والمستمر مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن هناك مشروع تعاون فني جديد من المتوقع أن يبدأ في شهر فبراير 2026، لدعم رؤية المتحف ليصبح مركزًا عالميًا للتدريب والبحث العلمي في مجال علم الآثار والمصريات.

شارك في حضور اللقاء الدكتور خالد حسن، نائب رئيس هيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وخبراء المشروع وممثلو جايكا.