محافظات

المكتسبات السياحية للمتحف المصري الكبير في الأسبوع الثقافي بجامعة قنا

يوسف رجب

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي الأول للمدن الجامعية بجامعة قنا ، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر 2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن أهداف إقامة الأسبوع الثقافي، وهو نشاط طلابي مستحدث هذا العام يعكس أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والإعلامية المحيطة بالدولة المصرية، كما يهدف إلى نشر قيم المواطنة الصالحة والانتماء وحب الوطن بين منتسبي الجامعة.

بدأت الفعالية بمحاضرة ثقافية ألقاها الأستاذة الدكتورة إيمان أبوزيد، أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية والعميد السابق لكلية الآثار، تناولت خلالها "المكتسبات السياحية لافتتاح المتحف المصري الكبير"، حيث ركزت على عدة محاور، منها: فكرة إنشاء المتحف واختيار موقعه ورحلة بنائه، والجولة داخل المتحف، وتهيئة المتحف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنشطة الأطفال داخل الصرح العملاق، والممشى الذي يربط المتحف بالأهرامات الثلاثة، وأخيرًا المكتسبات الناتجة عن افتتاح المتحف الكبير.

وأكدت الدكتورة إيمان أبوزيد أن مصر ليست مجرد دولة تاريخية، بل جاء التاريخ بعد مصر، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أعظم صرح ثقافي حضاري في القرن الحادي والعشرين، وأكبر متحف مخصص للحضارة المصرية القديمة في العالم، حيث يحتضن تراث وكنوز الأجداد، ويمثل نقلة نوعية في مفهوم المتاحف الحديثة، بدمجه بين العراقة والتقنيات المتطورة.

كما أشارت أبوزيد، إلى المكتسبات المتوقعة من افتتاح المتحف، مثل زيادة الإيرادات السياحية الدولية، وتعزيز المكانة الثقافية لمصر، ودعم الهوية والانتماء الوطني، وربط المصريين بجذورهم الثقافية والإنسانية.

حضر فعاليات الندوة كل من : الدكتور علي الدين القصبي، أستاذ علم الاجتماع المساعد ومنسق الأسبوع الثقافي، والدكتورة نسرين صلاح، و ياسر الواعي، مدير عام المدن الجامعية، وهاني معوض، مدير إدارة رعاية شباب المدن الجامعية.


 

